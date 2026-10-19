В испанской Сарагосе с конвейера сошел первый Leapmotor B10, собранный в Европе. Компактный электрический кроссовер стал первой моделью «нового автопроизводителя», выпущенной на мощностях одного из старейших автозаводов Европы, – и именно этот момент оказался ключевой вехой сотрудничества китайской Leapmotor и концерна Stellantis.