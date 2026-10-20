Апелляция не помогла Виктории Боне выиграть иск у Авроры Кибы. Виктория Боня Личная страница Виктории БониПрошлым летом между Викторией Боней и Авророй Кибой неожиданно вспыхнул конфликт, и словесная перепалка двух дам дошла до суда.