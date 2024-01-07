Сотрудники Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу обеспечивают общественный порядок в период Новогодних и Рождесвенских праздников

Продолжаются Новогодние и Рождественские праздники, зимние каникулы у школьников. Объекты железнодорожного, воздушного и водного транспорта принимают пассажиров, которые в этот период, совершают гораздо больше поездок, чем в обычное время.
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