На День влюбленных: 10 стильных причесок, которые можно сделать на свидание

День всех влюбленных — особенный повод, когда хочется продумать образ до мельчайших деталей. Стильное платье, аккуратный маникюр и, конечно же, идеальная прическа помогут создать неповторимую атмосферу романтики.
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