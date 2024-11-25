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Тамара Носова из «Королевства кривых зеркал» в конце жизни жила среди мусора, крыс и тараканов и питалась на помойке

Тамара Носова из «Королевства кривых зеркал» в конце жизни жила среди мусора, крыс и тараканов и питалась на помойке

Когда произносишь имя Тамары Носовой, многие могут не сразу вспомнить её. Но стоит только взглянуть на её лицо, как в памяти всплывают яркие образы из советских сказок, где она играла свои незабываемые роли.

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