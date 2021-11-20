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В соединения и части Восточного военного округа в Бурятии поступит более 300 специалистов

В соединения и части Восточного военного округа в Бурятии поступит более 300 специалистов

Прибывшие военнослужащие прошли полугодичные курсы, в ходе которых с ними проводилась подготовка по различным направлениям, в частности, работа на современных радиостанциях, владение комплексами автоматизации и управления.

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