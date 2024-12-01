Российских учёных отстранили от ядерных исследований в странах Европы

С 1-го декабря учёные из РФ лишились доступа к работе в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, сообщил официальный представитель организации Арно Марсолье в интервью информагентству «РИА Новости».
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