Российских учёных отстранили от ядерных исследований в странах Европы

Модест

Ну и послать им в качестве прощального подарка Орешник. На вечную память. А нашему Росатому занять бабла у Тимурки Иванова и забабахать свой ЦЕРН, там, где не трясёт. Можно с Цзынь Пином темку обкашлять, у него баблишко водится.