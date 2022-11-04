Британское издание: Хочет он того или нет, Западу придётся договариваться с Россией о деэскалации

Байден и Столтенберг В британском издании The Guardian вышла статья, в которой говорится, что Запад, хочет он того или нет, будет вынужден договариваться с Россией.
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