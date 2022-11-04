Военное обозрение

3 242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ксюша Кирьязис
    Нимб пусть не забудет поправить...«Мы убьём их всех...
  • Махамбет Толеугазин
    ....  Дебилы ...  полуграмотные сторонники Греты Тумберг ...  откуда будете брать водород? ...  завалите хлебало ... ...В Европе хотят пр...
  • Meerflieger
    О такой хрени как водородное охрупчивание металлов они явно не слыхали...В Европе хотят пр...

Британское издание: Хочет он того или нет, Западу придётся договариваться с Россией о деэскалации

Британское издание: Хочет он того или нет, Западу придётся договариваться с Россией о деэскалации

Байден и Столтенберг В британском издании The Guardian вышла статья, в которой говорится, что Запад, хочет он того или нет, будет вынужден договариваться с Россией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх