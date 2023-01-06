Марат Балаев о Резникове: «Он бросил Рамоса, как котенка, представляю сколько дури в нем»

Экс-чемпион АСА Марат «Мотиватор» Балаев в интервью «Вестнику ММА» поделился своим впечатлением от Артема Резникова: «Я не боролся с Артемом, но смотрю его бои, бросить как котенка Рамоса, представляю сколько дури в нем.