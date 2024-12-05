В Тоскане обнаружены античные артефакты

Древние статуи, монеты, драгоценности, относящиеся к римскому и этрусскому периодам, были найдены в термальных банях на юге Тосканы, сообщил во вторник министр культуры Италии, представляя последние открытия, сделанные на этом месте.
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