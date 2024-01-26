Выступление представителя Киева в СБ ООН по сбитому Ил-76 назвали параноидальным

Дипломат Полянский назвал выступление Украины в СБ ООН по Ил-76 параноидальным Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал выступление зампостпреда Украины при организации Кристины Гайовишин на заседании Совбеза ООН по сбитому российскому Ил-76 параноидальным и бредовым, сообщает РИА Новости.