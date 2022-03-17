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Защитник «Вильярреала» Пау Торрес о 3:0 с «Юве»: «Выход Морено сильно изменил игру, Рульи был прекрасен»

Пау Торрес прокомментировал выход «Вильярреала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Защитник испанского клуба высказался после ответного матча 1/8 финала с «Ювентусом» (3:0, первая игра – 1:1).

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