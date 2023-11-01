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Пронедра

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С 6 или 7 ноября 2023 – когда выходить в школу с осенних каникул при обучении по четвертям и триместрам

С 6 или 7 ноября 2023 – когда выходить в школу с осенних каникул при обучении по четвертям и триместрам

С 6 или 7 ноября 2023 – когда выходить в школу с осенних каникул при обучении по четвертям и триместрам Евгения КомароваШкольники всей страны взяли паузу в учебе с 28 октября.

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