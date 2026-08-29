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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хабиб обратился к Умару Нурмагомедову перед боем с Суном Ядуном: «Ты прошел большой путь»

Хабиб Нурмагомедов обратился к своему брату Умару перед боем против Суна Ядуна на турнире UFC в Шанхае.

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