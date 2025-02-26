Товар пылится на складах: бизнес Егора Крида по продаже косметики терпит крах

Певец Егор Крид решил попробовать свои силы в бьюти-бизнесе и прогадал. По данным сервиса SellerStats, покупателей на косметику от артиста практически нет, и за последнее время доходы его предприятия упали на 70%.
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