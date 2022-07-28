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«Бавария» подписала 16-летнего экс-защитника «Барсы» Азну (Фабрицио Романо)

Левый защитник Адам Азну перешел в «Баварию». 16-летний бывший игрок «Барселоны» заключил с мюнхенским клубом соглашение до июня 2025 года с опцией подписания профессионального контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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