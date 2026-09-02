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Ариана Гранде со слезами завершила тур Eternal Sunshine перед уходом из публичной жизни

Ариана Гранде со слезами завершила тур Eternal Sunshine перед уходом из публичной жизни

Ариана Гранде попрощалась с поклонниками на последнем концерте тура Eternal Sunshine в лондонской O2 Arena, который состоялся 1 сентября.

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