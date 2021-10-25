Происшествия

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Следователями УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двоих местных жителей в возрасте 38 и 43 лет по признакам преступлений, предусмотренных ч.

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