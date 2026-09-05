«Великий китайский ребрендинг»: экс-депутат Лысаков разоблачил «победы» вице-премьера Мантурова

Интервью первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова на Восточном экономическом форуме, в котором он заявил о восстановлении производства автомобилей «во всех востребованных классах», вызвало резкую критику со стороны бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Вячеслава Лысакова.