На Любинском в Омске, где молодежь включала по ночам «Хоп, мусорок», теперь дежурят полицейские. Очевидцы заметили на месте шумной тусовки сразу несколько машин УМВД.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На Любинском в Омске, где молодежь включала по ночам «Хоп, мусорок», теперь дежурят полицейские. Очевидцы заметили на месте шумной тусовки сразу несколько машин УМВД.