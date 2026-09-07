Выборы-2026: расклад избирательных фондов в ЦФО

«Единая Россия» лидирует по объему регионального избирательного фонда в ЦФО с 29,6 млн рублей на регион, а партия «Новые Люди» с меньшим федеральным фондом обошла политических ветеранов в регионах, вложив в среднем по 26 млн рублей.