Выборы-2026: расклад избирательных фондов в ЦФО

«Единая Россия» лидирует по объему регионального избирательного фонда в ЦФО с 29,6 млн рублей на регион, а партия «Новые Люди» с меньшим федеральным фондом обошла политических ветеранов в регионах, вложив в среднем по 26 млн рублей.
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