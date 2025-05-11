7info.ru
Новости Рязани и ...Новости России и ...Здорово жить: рец...Новости кино и те...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7info.ru

407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    Так ты не только безграмотная, ты ещё и дура набитая? И сплетни распространяешь из-за своей тупости.  Тебе бы самой и...Журналист Колесни...
  • катя Подвойская (-)
    что журналист - неспешный разговор оклеветал корейских военных, то Колесников оболгал  Лукашенко - это что специально...Журналист Колесни...
  • Евгений Саваровский
    Осознал вину, проявил мужество - должен быть прощен.Журналист Колесни...

Скандал с дракой на Мамаевом кургане в День Победы расколол волгоградцев

Скандал с дракой на Мамаевом кургане в День Победы расколол волгоградцев

Жители Волгограда поспорили из-за скандала с дракой на Мамаевом кургане в День Победы, пишет V1.RU. Вечером девятого мая во время «Света Великой Победы» между посетителям произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх