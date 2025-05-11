Скандал с дракой на Мамаевом кургане в День Победы расколол волгоградцев

Жители Волгограда поспорили из-за скандала с дракой на Мамаевом кургане в День Победы, пишет V1.RU. Вечером девятого мая во время «Света Великой Победы» между посетителям произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку.
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