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Cтуденты посетили Центр кинологической службы УМВД России по городу Омску

В преддверии Дня российского студенчества в Центр кинологической службы УМВД России по городу Омску пришли студенты Сибирского государственного университета физической культуры и спорта.

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