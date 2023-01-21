Cтуденты посетили Центр кинологической службы УМВД России по городу Омску

В преддверии Дня российского студенчества в Центр кинологической службы УМВД России по городу Омску пришли студенты Сибирского государственного университета физической культуры и спорта.
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