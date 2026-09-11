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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Геркус о «Локомотиве»: «Сейчас они не ровня «Зениту», «Краснодару» и «Спартаку». Утратили амбициозность и переосмысливают себя как команда второй тройки. Прошлый сезон – заслуга Батракова и Воробьева»

Бывший президент « Локомотива »  Илья Геркус  считает, что московский клуб утратил амбициозность в борьбе за высокие места.

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