Баринов извинился перед болельщиками за результат матча с Бельгией

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов подвел итоги матча 1-го тура Евро с Бельгией (0:3). – Что касается ситуации с Эриксеном – какая была реакция, насколько психологически это повлияло во время матча? – Конечно, неприятно это все было наблюдать.
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