Владельцы сайтов из РФ жалуются на новую волну блокировок в рекомендациях Google

Сервис Google Discover начал очередную волну блокировок для российского контента. Об этом пишет РБК. Данный инструмент, встроенный в поиск Google, дает пользователям возможность получать контент, основанный на их персональных интересах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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