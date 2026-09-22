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Регион 29

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В Няндомском округе полиция стреляла по колесам «Лады» на скорости более 160 км/ч

В Няндомском округе полиция стреляла по колесам «Лады» на скорости более 160 км/ч

19-летний юноша молодой человек не остановился по требованию инспекторов, выехал на встречную полосу и пытался скрыться в лесу.

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