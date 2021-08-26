Мировое обозрение

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Четыре самолета Минобороны с эвакуированными из Афганистана приземлились в аэропорту Чкаловский

Четыре самолета Минобороны с эвакуированными из Афганистана приземлились в аэропорту Чкаловский

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Один Ил-62 и три Ил-76 Минобороны России с эвакуированными из Афганистана людьми приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.

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