Наступление Армии России в предместьях Константиновки, расположенной на северо-востоке Донецкой народной республики (ДНР), необходимо для установления огневого контроля над городом и уничтожения украинской логистики.
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