Смешные 😂 картинки и юмор для позитива❗️ ДВА праздничных 😋 салата для новогоднего стола 🎄

Некоторые с удовольствием вспоминают ошибки молодости и с таким же удовольствием рассказывают о них… Некоторым стыдно за свои ошибки молодости… А некоторые с ними спят на одной кровати… всю жизнь… /ирония жизни/ Сегодня у меня для вас очередная парочка салатов для праздничного стола (в том числе и новогоднего).