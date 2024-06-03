Ивлеева откроет бар азиатской кухни после «голой вечеринки»

© @_agentgirl_/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева планирует открыть новый бар под названием Nudles, который будет специализироваться на азиатской кухне.
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