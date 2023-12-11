Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 585 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • САША ЛЕПАЕВ
    только стрелять как в Китае. сразу поубавится на халяву заработать. иначе ничего не выйдет.И вновь нашу Роди...
  • Александр Терехов
    В ВУЗ-ах студенты не только получают профессиональные знания и навыки, но у них еще формируется мировоззрение, и не в...СК, ФСБ и Генпрок...
  • Надежда Новопашина
    А кому нужна их продажная любовь? Вот именно - никому. Боятся пусть! Если что - и повторить можно!Капитулировавший ...

Ну что, наступим еще раз на олимпийские грабли?

Ну что, наступим еще раз на олимпийские грабли?

КВАДРАТУРА  КРУГА Уже целых 8 российских спортсменов прошли квалификацию на летнюю олимпиаду в Париже 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Батт
Хватит уже нам срамиться под белым флагом в серой робе. Спортсмены своими хотелками позорят Россию..
Ответить
1 час.
Ваша Светлость
Идиот...
Ответить
1 час.
Л
Леонид -
Российских спортсменов на олимпиаде не будет. Поедут только белознаменники из непонятной страны. Кстати за телетрансляцию этого действа наши телеканалы уже заплатили? Сколько миллионов?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх