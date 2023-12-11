Ну что, наступим еще раз на олимпийские грабли?

Хватит уже нам срамиться под белым флагом в серой робе. Спортсмены своими хотелками позорят Россию..

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Леонид -

Российских спортсменов на олимпиаде не будет. Поедут только белознаменники из непонятной страны. Кстати за телетрансляцию этого действа наши телеканалы уже заплатили? Сколько миллионов?