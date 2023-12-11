КВАДРАТУРА КРУГА Уже целых 8 российских спортсменов прошли квалификацию на летнюю олимпиаду в Париже 2024 года.
Ну что, наступим еще раз на олимпийские грабли?
Комментарии
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Александр Батт
Хватит уже нам срамиться под белым флагом в серой робе. Спортсмены своими хотелками позорят Россию..
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1 час.
Ваша Светлость
Идиот...
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1 час.
Л
Леонид -
Российских спортсменов на олимпиаде не будет. Поедут только белознаменники из непонятной страны. Кстати за телетрансляцию этого действа наши телеканалы уже заплатили? Сколько миллионов?
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1 час.
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