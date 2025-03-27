❌ В Симферополе улицу Крылова перекроют до 1 июня Причина — проведение строительно-монтажных работ по водоотведению.
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❌ В Симферополе улицу Крылова перекроют до 1 июня Причина — проведение строительно-монтажных работ по водоотведению.