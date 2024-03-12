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  • Ливень
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«Ну, теракт и теракт. Главное — кашу доесть»

«Ну, теракт и теракт. Главное — кашу доесть»

Хаматова плюнула в память погибших от рук террористов. Вспоминая свою реакцию на новости о теракте на Дубровке («Норд-Ост»), артистка-релокантка Чулпан Хаматова первым делом похвастала, что у неё уже тогда не было телевизора и тут же посетовала, что в отличие от нынешнего времени, «настоящими» друзьями она не обзавелась.

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