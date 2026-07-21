САУ «Мста-С» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России заявили, что российская разведка обнаружила места размещения подразделений беспилотных систем ВСУ — пункты управления были вскрыты после наблюдения за техническими специалистами, которые забирали беспилотники на— обслуживание.
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