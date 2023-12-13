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Шансы на положительное решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС оцениваются в 20-30%

Шансы на положительное решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС оцениваются в 20-30%

Высокопоставленный европейский чиновник накануне саммита ЕС в Брюсселе в среду, 13 декабря, неофициально сообщил журналистам, что шансы на положительное решение лидеров Евросоюза о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС можно оценивать в 20-30%, – сообщают украинские СМИ.

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