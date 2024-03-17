Четыре крупных инвестпроекта в сфере фармакологии реализуют в Приангарье

Глава Иркутской области Игорь Кобзев и президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния обсудили перспективы реализации в регионе масштабных инвестиционных проектов, сообщает правительство Приангарья.
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