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Токио приобретает дальнобойные ракеты, пытаясь достичь паритета с Россией и Китаем

Токио приобретает дальнобойные ракеты, пытаясь достичь паритета с Россией и Китаем

Японские власти заключили контракт с компанией Raytheon на поставку 120 дальнобойных ракет воздушного боя AIM-120D, способных поражать маневрирующие объекты на дистанции 150-160 км на средних и больших высотах.

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