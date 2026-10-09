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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мальчика, пострадавшего от медведя, доставили в Барнаул в тяжелом, но стабильном состоянии

Мальчика, пострадавшего от медведя, доставили в Барнаул в тяжелом, но стабильном состоянии

Ему провели сложные операции на мозге, брюшине и грудной клетке 15-летнего подростка, на которого напал медведь на пасеке в Солтонском районе, госпитализировали в БСМП №1, сообщил главный врач Центральной городской больницы Бийска Сергей Ковязин.

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