Минниханов поздравил медиков с профессиональным праздником

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Минниханов отметил, для врачей, медсестер, фельдшеров, младшего персонала, которые посвятили свою жизнь медицине, это не просто профессия, а истинное призвание.