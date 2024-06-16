Минниханов поздравил медиков с профессиональным праздником

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Минниханов отметил, для врачей, медсестер, фельдшеров, младшего персонала, которые посвятили свою жизнь медицине, это не просто профессия, а истинное призвание.
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