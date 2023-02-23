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В проливе Босфор закрыто судоходство из-за сильного тумана

В проливе Босфор закрыто судоходство из-за сильного тумана

Из-за сильного тумана закрыто прохождение судов в обе стороны в проливе Босфор, в Турции. Об этом сообщает Управление береговой охраны Турции.

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