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Университет приостановил проведение студенческих мероприятий после обвинений в групповом изнасиловании

Корнеллский университет в США приостановил все вечеринки в студенческих общежитиях до конца 2026/27 учебного года на фоне критики реакции на предполагаемое групповое изнасилование в студенческом «братстве» Chi Phi в октябре 2024 года.

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