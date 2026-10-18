Осенью люди нередко признаются, что их мозг начинает хуже «работать». Как ему помочь и чем «накормить», объяснил в эксклюзивном комментарии aif.
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