Станислав Лупий, гендиректор угольной компании «Северный Кузбасс», задержан. С февраля по сентябрь 2026 года он накопил перед работниками долг по зарплате в 650 млн рублей.
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Жаль, что нет смертной казни! Другого эта хапужная мразь не боится!
это статистика И что прокурор не знал рабочие не жаловались .????
Разве это единственный случай? Коррупционная наглость у нас в стране достигла невероятных высот,а правительство и законодатели ничего существенного не могут предложить и внести в повестки дня что-либо законное и существенное.Да и вообще если посмотреть,то все воры имеют высокий статус военного,чиновничьего ранга и управления и они зная наши законы "кота Леопольда" совершенно ничего не боятся ,а продолжают воровать в открытую и всё более наглую и это в условии войны.
Сложилось такое впечатление, что в нынешней Думе нет простых людей! Все богатые и самодовольные, но вот зачем им ещё тёплые кресли и высокие оклады???
Пора уже заканчивать с этой рыночной экономикой! Ещё пора вводить смертную казнь. А с таким раскладом скоро никого в России не останется честных и порядочных. Сама система диктует всем вот такой бардак и вседозволенность. Дальше будет хуже, а за "хуже" будет конец!
Всё объясняется просто...Ненависть к людям
А кто я есть, простой рабочий парень...из шахтёрской семьи... Не буржуй какой-то...