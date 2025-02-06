Глава МО Украины Умеров: ВСУ развернули роботизированные подразделения

Глава Минобороны Украины заявил о применении военной робототехники на линии фронта.В бригадах Вооруженных сил Украины появились роботизированные подразделения, используемые на линии боевого соприкосновения.
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