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Глава МО Украины Умеров: ВСУ развернули роботизированные подразделения

Глава МО Украины Умеров: ВСУ развернули роботизированные подразделения

Глава Минобороны Украины заявил о применении военной робототехники на линии фронта.В бригадах Вооруженных сил Украины появились роботизированные подразделения, используемые на линии боевого соприкосновения.

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