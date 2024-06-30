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Ультрадоксальные евреи устроили протест из-за призыва в армию

В Израиле разгорелся многотысячный протест после того, как Верховный суд постановил начать призывать ультраортодоксальных евреев в армию.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
&quot;Ультрадоксальные евреи&quot; - кажный день &quot;новые открытия&quot;, новые слова в русском языке. дебилы-школьники даже списать правильно не могут. Списывают ТУПО НЕПРАВИЛЬНО, Карл! Рептилоиды, что сидели раньше в редакции хРЕНь-ТВ таких абшибак не допускали. Правда, Карл?
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