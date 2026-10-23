Political campaigns often use fear to play on voters' existing prejudices and stereotypes. What that means for your vote is less predictable.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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