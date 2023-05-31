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Депутаты сменили главу Контрольно-счетной палаты Приморья 

Депутаты сменили главу Контрольно-счетной палаты Приморья 

В среду, 31 мая, на заседании Законодательного Собрания депутаты поддержали назначение на должность председателя Контрольно-счетной палаты Дмитрия Виноградова, которого народным избранникам представил глава региона Олег Кожемяко, сообщает ИА DEITA.

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