Депутаты сменили главу Контрольно-счетной палаты Приморья 

В среду, 31 мая, на заседании Законодательного Собрания депутаты поддержали назначение на должность председателя Контрольно-счетной палаты Дмитрия Виноградова, которого народным избранникам представил глава региона Олег Кожемяко, сообщает ИА DEITA.
В среду, 31 мая, на заседании Законодательного Собрания депутаты поддержали назначение на должность председателя Контрольно-счетной палаты Дмитрия Виноградова, которого народным избранникам представил глава региона Олег Кожемяко, сообщает ИА DEITA.
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