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В Берлине предложили французам, британцам и полякам вместе заложить основы послевоенного порядка в Европе

В Берлине предложили французам, британцам и полякам вместе заложить основы послевоенного порядка в Европе

Глава оппозиционного Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц предлагает создать контактную группу по Украине в составе Германии, Франции, Великобритании и Польши, для выработки предложений по европейскому устройству после окончания войны, сообщает Reuters со ссылкой на письмо Мерца, адресованное лидерам упомянуты вые стран.

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