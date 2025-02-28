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Автоэксперт Сажин раскритиковал идею о создании рейтинга автошкол по ДТП

Автоэксперт Сажин раскритиковал идею о создании рейтинга автошкол по ДТП

Автоэксперт Владимир Сажин поделился своим мнением относительно предложения российского правительства создать рейтинг автошкол на основе количества дорожно-транспортных происшествий с участием их выпускников.

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